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Plajdan kaldırılmak istenen gençlere kum fırlatıldı: 2 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde, denize gelen gençlere oturdukları bölgeden uzaklaşmalarını isteyen bir işletme çalışanı tarafından kum fırlatıldı. O anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Plajdan kaldırılmak istenen gençlere kum fırlatıldı: 2 gözaltı

Olay, dün Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu sahilinde yaşandı. İddiaya göre, plajda oturan 3 genç ile bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin yetkilileri arasında sözlü tartışma çıktı. Bu sırada işletme çalışanlarından biri kürek yardımıyla temizlik bahanesiyle kum fırlatarak gençleri sahilden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheliler K.K. ve F.S.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayda tarafların şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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