Plakalarda karekod nedir? Plakalarda karekod zorunlu mu?

Her gün binlerce insanın kullandığı arabaların üzerinde bulunan ve çeşitli karakterlerin yer aldığı metal levhalar araç plakaları olarak bilinmektedir. Araç plakalarının amacı bir aracın kimliğini tespit etmek için kullanılır. Ayrıca plakalar yalnızca araçların kimliğini tespit etmekle kalmaz. Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması açısından da oldukça önem taşır. Bazı dönemlerde plakaların düzeniyle ilgili çeşitli yenilikler yapılabilir. Son dönemde ise karekodlu plakalar bu yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkar.

Plakalarda karekod nedir?

Karekodlu plakalar, araba plakalarına QR kod eklenmesiyle araç hakkındaki detayların dijital olarak görüntülenebilmesini sağlayan yeni bir güvenlik uygulamasıdır. Bu sistemde plakaya özel olarak eklenen QR kod, arabanın bilgilerini, araç sahibinin kimlik bilgilerini, aracın tescil tarihiyle birlikte birçok önemli bilgiyi içerir. Karekodlu plakalar sayesinde trafik denetlemeleri esnasında plakanın geçerliliği daha hızlı bir şekilde kontrol edilebilirken, sahtecilik riski azalır ve güvenlik artar.

Plakalarda karekod ne işe yarar?

"Plakalarda neden karekod kullanılır?" sorusuna yanıt olarak;

Karekodlu plakaların sağladığı en büyük fayda sahte plaka olaylarını büyük oranda azaltmasıdır. Bu sayede plakalarda bulunan karekod okutularak plakanın orijinal olup olmadığı pratik bir şekilde doğrulanabilir ve sahte plaka kullanımı zorlaştırılmış olur. Trafik kontrolleri esnasında güvenlik görevlileri tarafından karekod hızlıca taranarak araç ile ilgili tüm bilgileri dijital ortamda görüntülenebilir. Bu sayede denetim süreci de hızlanmış olur.

Plakalarda karekod zorunlu mu?

Karekod plaka uygulaması, bazı araç türleri için zorunlu hale getirildi. Ancak tüm araçlar için zorunlu bir uygulama bulunmamaktadır. 1 Ocak 2024 tarihi ve sonrasında ilk defa tescil edilecek araçlar ve 1 Ocak 2024 itibarıyla çeşitli nedenlerle tekrar tescil plakası basılan (kayıp, çalıntı, nakil, muayenede ağır kusurlu değerlendirilen plakalar vb.) arabaların karekod ve tanım numaralı plaka bulundurması zorunludur. Bunun haricindeki hali hazırda kullanılan plakaların yenilenmesi gerekmemektedir. Ancak bu yeni sistemin sağladığı güvenlik ve kolaylıklar göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen dönemlerde karekodlu plakaların zorunlu hale getirilmesi söz konusu olabilir.