HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Plakasız, kasksız ve ehliyetsiz sürücüye 35 bin 239 lira ceza

Aksaray'da plakasız, ehliyetsiz ve kasksız bindiği motosikletle trafik polisine yakalanan sürücüye 35 bin 239 lira ceza kesilerek, motosiklet trafikten men edilip otoparka çektirildi.

Plakasız, kasksız ve ehliyetsiz sürücüye 35 bin 239 lira ceza

Olay, Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi motosikletli polis memuru, plakasız seyreden motosikleti durdurdu. M.E.Y. isimli genç sürücüyü ve motosikleti sorgudan geçiren trafik polisi, sürücünün ehliyetsiz ve kasksız, motosikletin ise plakasız olduğunu tespit etti.

Plakasız, kasksız ve ehliyetsiz sürücüye 35 bin 239 lira ceza 1

TRAFİKKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan sorgulamanın ardından genç sürücüye yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplam 35 bin 239 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Plakasız, kasksız ve ehliyetsiz sürücüye 35 bin 239 lira ceza 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıZonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Apartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldiApartman dairesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
Aksaray motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.