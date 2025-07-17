Plakayı kapatıp kırmızı ışıkta geçen sürücüye 7 bin lira ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi ekiplerince yapılan kamera incelemesi sonucunda; Merkezefendi ilçesinde seyir halinde olan beyaz renkli bir motosikletin, Ali Marım Bulvarından 1009 Sokak kavşağına doğru ilerlerken kırmızı ışık ihlali yaptığı, sürücüsünün kask takmadığı ve görüntü kaydının alınmasını engellemek amacıyla plakayı kapattığı tespit edildi.

Motosikletteki yolcunun elindeki poşetle gizlemeye çalışmasına rağmen tespit edilen sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddeleri uyarınca toplam 6 bin 969 TL idari para cezası uygulandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır