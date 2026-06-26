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Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Bursa’da bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik kasa fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın 1

FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa fabrika
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