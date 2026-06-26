Plastik kasa fabrikasında korkutan yangın

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik kasa fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır