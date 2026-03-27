PlayStation 5 fiyatlarına "zam" iddiası: PS5 Pro ve Slim modelleri ne kadar olacak?

Küresel çapta yaşanan bellek tedarik sorunları nedeniyle PlayStation 5 donanımlarına zam geleceği öne sürülüyor. İddialara göre, PlayStation Portal da dahil olmak üzere, Sony'nin mevcut PlayStation donanımının tamamının (PS5 Slim, PS5 Pro vb.) fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

PlayStation 5 fiyatlarına "zam" iddiası: PS5 Pro ve Slim modelleri ne kadar olacak?
Enes Çırtlık

PC oyun endüstrisinde bir süredir yankılanan bellek kıtlığı ve artan maliyet krizleri, etkisini konsol dünyasında da sert bir şekilde hissettirirken, Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili olarak dikkat çeken bir zam iddiası ortaya atıldı.

PlayStation 5 fiyatlarına "zam" iddiası: PS5 Pro ve Slim modelleri ne kadar olacak? 1

PLAYSTATION 5 AİLESİ İÇİN ZAM İDDİASI: İŞTE İDDİA EDİLEN FİYATLAR

X (eski adıyla Twitter) platformunda sızıntılarıyla bilinen @GyoJvfr isimli kullanıcının bir perakende kaynağından aldığı bilgiye dayandırdığı iddiasına göre, PlayStation Portal da dahil olmak üzere Sony'nin mevcut PlayStation donanımının tamamı "yakında" bir fiyat artışı görecek.

TechPowerUp'ta yer alan habere göre, sızıntı kaynağı kesin bir fiyat paylaşımı yapmasa da, iddialara göre fiyat artışının ardından cihazların Avrupa'daki yeni fiyat etiketleri şu şekilde olacak:

  • PS5 Slim: 549,99 eurodan 649,99 euroya (100 euro artış)
  • PS5 Pro: 799,99 eurodan 899,99 euroya (100 euro artış)
  • PlayStation Portal: 219,99 eurodan 249,99 euroya (30 euro artış)

PS5 Digital Slim Edition sürümü için herhangi bir fiyat artışından bahsedilmese de, onun da muhtemelen 100 euroluk bir fiyat artışı yaşayacağı tahmin ediliyor.

ZAMLAR KÜRESEL ÇAPTA OLABİLİR

Söz konusu fiyat artışının tam olarak ne kadar yaygın olacağı, sadece belirli bölgeleri mi kapsayacağı yoksa tüm dünyada mı geçerli olacağı gibi konular henüz belirsizliğini koruyor. Ancak son dönemde donanım sektöründe yaşanan fiyat artışlarının küresel çapta uygulandığı göz önüne alındığında, bu zam dalgasının tüm pazarları etkilemesi muhtemel görünüyor.

