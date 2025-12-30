PlayStation 6 ve yeni Xbox ertelenebilir! Peki neden?

Şu anda tüm teknoloji dünyasını sarsan ve "RAM krizi" olarak adlandırılan büyük bir kıtlık yaşanıyor. Bellek fiyatlarının son aylarda inanılmaz bir artış göstermesiyle başlayan bu süreç, teknoloji devlerini adeta felç etti. Yapay zekaya olan aşırı talebin tetiklediği bu durum, son haberlere bakılırsa sadece bilgisayarları etkilemeyecek gibi. Çünkü yeni paylaşılan bir rapor, yeni nesil oyun konsollarını da etkileyeceğini gösterdi.

PS6, XBOX GİBİ YENİ NESİL OYUN KONSOLLARI ERTELENECEK, MEVCUT KONSOLLARA ZAM GELECEK

Webtekno'da yer alan habere göre, oyunseverleri üzen bu haber, güvenilir sızıntılar yapmasıyla bilinen Insider Gaming’den geliyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre devam eden RAM krizi nedeniyle PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsollarının çıkış tarihlerinin ertelenme ihtimali konuşuluyor. Gerçekleşme ihtimalinin de fazla olduğu belirtilmiş.

Sektör genelinin RAM erişilebilirliği konusunda çok endişeli olduğu aktarılırken bunun rekabetçi fiyatlarla seri üretim konsolların geleceğini belirsizleştirdiği ifade edilmiş. RAM krizinin yalnızca yeni nesil konsolları değil, mevcut nesil konsolları da etkileyebileceği ve 2026’da zamlar olabileceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni nesil PlayStation 6 konsolunun 2027 gibi tanıtılması bekleniyordu. Öte yandan Xbox’ın da 2026 veya 2027’de gelebileceği konuşuluyordu. Ancak yeni iddialar doğruysa bu tarihlerin daha da ileri itildiğini görebiliriz ve oyunseverler daha uzun yıllar beklemek zorunda kalabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.