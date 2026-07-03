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PlayStation Plus için yeni zam sinyali verildi

Oyun sektöründe dijital döneme geçiş hızlanırken, Sony yöneticilerinin PlayStation Plus için gelecekteki fiyat artışlarını dışlamayan açıklamaları gündem oldu.

PlayStation Plus için yeni zam sinyali verildi
Enes Çırtlık

PlayStation Plus kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. Buna göre, Sony yöneticileri, PlayStation Plus için gelecekteki fiyat artışlarını dışlamayan açıklamalarda bulundu.

Şirket, yeni abonelerin hâlihazırda daha yüksek ücretlerle karşılaştığını doğruladı ve kârlılığı artırmanın yollarını fiyatlandırma dahil değerlendirdiğini belirtti.

SONY PS PLUS İÇİN NE SÖYLEDİ?

Haziran ayında yapılan soru-cevap oturumunda Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino, Hermen Hulst ve Lynn Azar, PSN abonelik katmanlarının sunduğu değer ile kullanıcıların bu katmanlara erişim maliyeti arasındaki dengeyi iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şirketin açıklamasında PlayStation Plus’ın oyunculara güçlü bir değer sunduğu, ancak bu değerin müşteri maliyetiyle sürekli dengelendiği vurgulandı.

Sony ayrıca kârlılığı artırmak için fiyatlandırma, paket dağılımı ve içerik edinme verimliliği dahil birden fazla araç kullandığını belirtti. Bu ifade, PlayStation Plus için fiyat artışı ihtimalinin tamamen gündem dışı olmadığını gösterdiği şeklinde yorumlandı.

PlayStation Plus için yeni zam sinyali verildi 1

ÜST PAKETLERİN PAYI YÜZDE 40’A ÇIKTI

Sony’ye göre PlayStation Plus, şirket için önemli bir kârlılık sürükleyicisi olmaya devam ediyor.

Açıklamada, daha yüksek katmanlı aboneliklerin artık kullanıcıların yüzde 40’ını oluşturduğu belirtildi. Sony, bu tabloyu hizmete yönelik güçlü talebin göstergesi olarak değerlendiriyor.

Şirket ayrıca PlayStation Plus’ın FY2025’te rekor seviyede kârlılığa ulaştığını açıkladı. Bu yüzden PS Plus, yalnızca oyunculara sunulan bir abonelik paketi değil, Sony’nin oyun işindeki düzenli gelir yapısının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

ARTAN MALİYETLER OYUN SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR

TweakTown'a göre fiyat artışı tartışmaları, oyun sektörünün artan donanım maliyetleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor.

Özellikle RAM ve depolama gibi bileşenlerde maliyet baskısı öne çıkıyor. Bu bileşenlere yönelik talep, yapay zeka sektöründeki yüksek ihtiyaç nedeniyle arttı.

Bu tablo, yalnızca konsol veya donanım tarafını değil, abonelik hizmetleri ve içerik maliyetleri gibi daha geniş oyun ekosistemi kalemlerini de etkileyen bir baskı alanı oluşturuyor.

FİZİKSEL DİSK KARARIYLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Sony’nin PlayStation Plus fiyatlarını artırma ihtimali, fiziksel PlayStation oyun disklerinin üretimini sonlandıracağını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra gündeme geldi.

Bu yüzden olası PS Plus zammı, oyuncular açısından daha hassas bir döneme denk geliyor. Fiziksel oyun medyasının geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, abonelik hizmetlerinde yeni fiyat artışlarının konuşulması PlayStation kullanıcılarından güçlü tepki çekebilir.

Ayrıca Microsoft ve Xbox’ın da dijital odaklı bir yola gidebileceğine dair söylentiler bulunuyor.

PS PLUS İÇİN KESİN ZAM KARARI VAR MI?

PlayStation Plus için yeni bir zam kararının kesinleştiğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Sony'nin açıklaması, şirketin kârlılığı artırmak için fiyatlandırmayı da seçeneklerden biri olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca yeni abonelerin şu anda daha yüksek ücretler ödediği, yani sürecin bir bölümünün hâlihazırda başladığı doğrulandı.

Sony’nin bir sonraki adımda hangi bölgelerde, hangi paketlerde ve ne kadar fiyat değişikliği yapacağına ilişkin net bir bilgi yer almıyor. Bu yüzden olası zammın, şimdilik şirketin abonelik kârlılığına yönelik değerlendirmeleri kapsamında izlenmesi gerekiyor.

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