PlayStation Plus'tan 10 oyun ayrılıyor: Persona 5 Tactica ve Toy Story oyunları listede

PlayStation Plus Oyun Kataloğu, geçtiğimiz hafta açıklanan yeni oyunların ardından bu kez ayrılmaya hazırlanan yapımlarla gündemde. Sony henüz söz konusu 10 oyunun katalogdan hangi tarihte çıkarılacağını duyurmadı. Ancak dokuz oyunun bugün katalogdan ayrılması nedeniyle yeni listedeki oyunları tamamlamak isteyen abonelerin önünde birkaç haftalık bir süre olabileceği belirtiliyor.
GameSpot'ta yer alan habere göre, yakında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'ndan kaldırılacak oyunların tamamı şöyle:
PlayStation Plus, Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunduğu ücretli abonelik hizmetidir. Kısaca, PlayStation’ın üyelik sistemi gibi düşünülebilir. Abone olunduğunda seçilen pakete göre "online oyun oynama, aylık oyunlar, oyun kataloğu" gibi birtakım avantajlardan yararlanılabiliyor.
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