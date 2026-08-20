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PlayStation Plus'tan 10 oyun ayrılıyor: Persona 5 Tactica ve Toy Story oyunları listede

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerinin erişebildiği Oyun Kataloğu'ndan yakında 10 oyunu daha kaldıracak. Kesin ayrılış tarihi henüz açıklanmazken listede Persona 5 Tactica, iki Toy Story oyunu ve üç Shadowrun yapımı bulunuyor.

PlayStation Plus'tan 10 oyun ayrılıyor: Persona 5 Tactica ve Toy Story oyunları listede
Enes Çırtlık

PlayStation Plus Oyun Kataloğu, geçtiğimiz hafta açıklanan yeni oyunların ardından bu kez ayrılmaya hazırlanan yapımlarla gündemde. Sony henüz söz konusu 10 oyunun katalogdan hangi tarihte çıkarılacağını duyurmadı. Ancak dokuz oyunun bugün katalogdan ayrılması nedeniyle yeni listedeki oyunları tamamlamak isteyen abonelerin önünde birkaç haftalık bir süre olabileceği belirtiliyor.

PlayStation Plus tan 10 oyun ayrılıyor: Persona 5 Tactica ve Toy Story oyunları listede 1

PLAYSTATION PLUS'TAN AYRILACAK 10 OYUN

GameSpot'ta yer alan habere göre, yakında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'ndan kaldırılacak oyunların tamamı şöyle:

  • EA Sports Madden NFL 26
  • Persona 5 Tactica
  • Romance of the Three Kingdoms 13
  • Toukiden 2
  • Bubsy: The Woolies Strike Back
  • Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
  • Toy Story 3
  • Shadowrun Returns
  • Shadowrun Hong Kong: Extended Edition
  • Shadowrun Dragonfall: Director's Cut

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunduğu ücretli abonelik hizmetidir. Kısaca, PlayStation’ın üyelik sistemi gibi düşünülebilir. Abone olunduğunda seçilen pakete göre "online oyun oynama, aylık oyunlar, oyun kataloğu" gibi birtakım avantajlardan yararlanılabiliyor.

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