PlayStation Plus'tan 10 oyun ayrılıyor: Persona 5 Tactica ve Toy Story oyunları listede

PlayStation Plus Oyun Kataloğu, geçtiğimiz hafta açıklanan yeni oyunların ardından bu kez ayrılmaya hazırlanan yapımlarla gündemde. Sony henüz söz konusu 10 oyunun katalogdan hangi tarihte çıkarılacağını duyurmadı. Ancak dokuz oyunun bugün katalogdan ayrılması nedeniyle yeni listedeki oyunları tamamlamak isteyen abonelerin önünde birkaç haftalık bir süre olabileceği belirtiliyor.

PLAYSTATION PLUS'TAN AYRILACAK 10 OYUN

GameSpot'ta yer alan habere göre, yakında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'ndan kaldırılacak oyunların tamamı şöyle:

EA Sports Madden NFL 26

Persona 5 Tactica

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Bubsy: The Woolies Strike Back

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue

Toy Story 3

Shadowrun Returns

Shadowrun Hong Kong: Extended Edition

Shadowrun Dragonfall: Director's Cut

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation Plus, Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunduğu ücretli abonelik hizmetidir. Kısaca, PlayStation’ın üyelik sistemi gibi düşünülebilir. Abone olunduğunda seçilen pakete göre "online oyun oynama, aylık oyunlar, oyun kataloğu" gibi birtakım avantajlardan yararlanılabiliyor.