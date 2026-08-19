PlayStation Pulse Elevate’ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu: Ön sipariş 1 Eylül’de

Sony, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığını daha önce açıkladığı Pulse Elevate kablosuz hoparlörler için beklenen satış ayrıntılarını paylaştı. Yeni hoparlörlerin ön sipariş süreci 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak, resmi çıkış ise 12 Kasım 2026’da gerçekleşecek.

PULSE ELEVATE 219,99 DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Notebookcheck.net'teki habere göre, Pulse Elevate’ın fiyatı ABD’de 219,99 dolar, Avrupa’da 219,99 euro, Birleşik Krallık’ta 199,99 sterlin ve Japonya’da 37.980 yen olarak belirlendi. Ön siparişler 1 Eylül’de yerel saatle 10.00’da, ABD’de ise Doğu Saati ile 10.00’da açılacak.

Hoparlörler Midnight Black ve White olmak üzere iki renk seçeneğiyle duyurulmuş olsa da Sony’nin açıkladığı bilgilere göre renklerin satış kanalları bölgelere göre değişecek. Midnight Black modeli dünya genelinde direct.playstation.com ve katılımcı perakendeciler üzerinden satışa sunulacak.

White renk seçeneği ise ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya ve Portekiz’de yalnızca direct.playstation.com üzerinden satın alınabilecek. Diğer bölgelerde beyaz model belirli perakendeciler aracılığıyla satışa çıkacak.

PS5, PC, MAC VE PLAYSTATION PORTAL İLE KULLANILABİLECEK

Pulse Elevate kablosuz hoparlörler PS5, PS5 Pro, PC ve Mac ile çalışacak şekilde tasarlandı. Sistem aynı zamanda PlayStation Portal ve akıllı telefonlarla taşınabilir kullanım sunarken televizyonlara, yayın cihazlarına ve diğer Bluetooth destekli cihazlara da bağlanabilecek.

Sony’ye göre her hoparlörde, oyunlardaki sesleri geliştiricilerin amaçladığı biçimde yeniden üretmek üzere tasarlanan stüdyo esintili planar manyetik sürücüler bulunuyor. Hoparlörlerde ayrıca dahili woofer yer alıyor ve PS5’in Tempest 3D AudioTech teknolojisi destekleniyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Pulse Elevate modelleri yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğine sahip dahili mikrofonlarla geliyor. Üst bölümde fiziksel kontroller bulunurken PlayStation Link ve Bluetooth üzerinden çift bağlantı desteği sunuluyor. Kutudan şarj istasyonları da çıkıyor.

Sony henüz hoparlörlerin pil ömrüne ilişkin kesin bir süre açıklamadı. Ürün sayfasında cihazların prize bağlı olmadan saatlerce kullanılabileceği belirtiliyor. Hoparlörler kullanıcıya doğrudan bakacak şekilde konumlandırılabildiği gibi geriye doğru eğimli biçimde de yerleştirilebiliyor.