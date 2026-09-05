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Polatlı'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tırda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Polatlı'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Yangın, Ankara-Eskişehir yolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın, kısa sürede büyüyerek tırın büyük bölümünü sardı. Yangını gören yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Ankara-Eskişehir yolunun Ankara istikameti yaklaşık 30 dakika boyunca trafiğe kapatıldı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin çalışmalarını sürdürmesiyle yol daha sonra tek şerit halinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Tırda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı Tır
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