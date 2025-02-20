HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polis aracına binip kafasına sıktı! Karaman'da akılalmaz olay: Sakladığı silah fark edilmemiş

Polis aracına binip kafasına sıktı! Karaman'da akılalmaz olay: Sakladığı silah fark edilmemiş

20.02.2025 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. Alkollü sürücünün kaza yapması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü polis otomobiline bindirdi. Ancak sürücünün üzerindeki tabanca fark edilmemişti. Aracın nezarethane bölümünde bir anda silah sesi geldi. Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada silahın fark edilmemesine de değinildi. Olay yerinden görüntüler de geldi.

Polis aracına binip kafasına sıktı! Karaman'da akılalmaz olay: Sakladığı silah fark edilmemiş

Kazadan sonra yasal işlem için polis otomobiline bindirilen alkollü sürücü intihar girişiminde bulundu. Akılalmaz olay, şahsın üzerindeki tabancanın fark edilmemesi üzerine yaşandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İntihara kalkışan şahsın üzerindeki tabancayla ilgili Karaman Valiliği şahısta kaba üst araması gerçekleştirildiğini ifade ederken soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AW395681_01

ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇ SÜRERKEN KAZA YAPTI

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde orta refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.

AW395681_02

SAKLADIĞI TABANCA FARK EDİLMEMİŞ: KAFASINA SIKTI

Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otomobiline bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu.

AW395681_03

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AW395681_04

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KABA ÜST ARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, orta refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir.

AW395681_05

"NEZARETHANE BÖLÜMÜ KAPATILDIĞ SIRADA İÇERİDEN SİLAH SESİ DUYULDU"

Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

AW395681_06

AW395681_07

AW395681_08

AW395681_09

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Boğazı için yeni karar! İstanbul Boğazı için yeni karar!
Okulların tatil edildiği İstanbul'da bir kuvvetli kar uyarısı daha! Cuma günü de okullar tatil edilecek mi?Okulların tatil edildiği İstanbul'da bir kuvvetli kar uyarısı daha! Cuma günü de okullar tatil edilecek mi?
Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Karaman Araç silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? İlk sinyal verilmişti, rapor ortaya çıktı

Geliniyle birlikte olunca seyirci şikayet yağdırdı! RTÜK o sahneyi affetmedi

Geliniyle birlikte olunca seyirci şikayet yağdırdı! RTÜK o sahneyi affetmedi

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

Uzman isim kıyı illerini uyardı: "Yarım saatimiz olacak"

Uzman isim kıyı illerini uyardı: "Yarım saatimiz olacak"

'Sofradan kaldırın' uyarısı! Verdiği zarar inanılmaz

'Sofradan kaldırın' uyarısı! Verdiği zarar inanılmaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.