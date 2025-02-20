Polis aracına binip kafasına sıktı! Karaman'da akılalmaz olay: Sakladığı silah fark edilmemiş

Kazadan sonra yasal işlem için polis otomobiline bindirilen alkollü sürücü intihar girişiminde bulundu. Akılalmaz olay, şahsın üzerindeki tabancanın fark edilmemesi üzerine yaşandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İntihara kalkışan şahsın üzerindeki tabancayla ilgili Karaman Valiliği şahısta kaba üst araması gerçekleştirildiğini ifade ederken soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇ SÜRERKEN KAZA YAPTI

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde orta refüje çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi.

SAKLADIĞI TABANCA FARK EDİLMEMİŞ: KAFASINA SIKTI

Şahsın alkollü olması nedeniyle resmi polis ekibi tarafından yasal işlem yapılmak üzere ekip otomobiline bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde beline sakladığı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek kendini vurdu.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KABA ÜST ARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, orta refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir.

"NEZARETHANE BÖLÜMÜ KAPATILDIĞ SIRADA İÇERİDEN SİLAH SESİ DUYULDU"

Ancak ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır