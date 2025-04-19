Polis aracının da karıştığı zincirleme kaza: 2 polis yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak ile Kurtuluş Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kavga ihbarına gitmek üzere Cami Aralığı Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü polis memuru A.D.(33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B.(33) yönetimindeki hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu polis otosunun sürücüsü polis memuru A.D. ile yanındaki polis memuru M.A.A.(31) yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır