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Polis cani kocayı arıyor! Eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı

Vahşetin adresi Adana oldu! Yabancı uyruklu 43 yaşındaki D.G., tartıştığı 38 yaşındaki eşi K.C.'yi apartman girişinde başına defalarca çekiçle vurup boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis cani kocayı arıyor! Eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Polis cani kocayı arıyor! Eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı 1

KAÇAN EŞİNİN PEŞİNDEN ÇEKİÇ VE BIÇAKLA GİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın evden çıkarak apartmandan aşağıya kaçtı. Bunun üzerine eline çekiç ve bıçak alan D.G., eşinin peşinden indi.

Polis cani kocayı arıyor! Eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı 2

KAFASINA DEFALARCA ÇEKİÇLE VURDU, BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Apartmanın giriş kapısında kadını yakalayan D.G., eşi K.C.'nin başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan K.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis cani kocayı arıyor! Eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı 3

DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı K.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS CANİ ADAMI HER YERDE ARIYOR

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü. Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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