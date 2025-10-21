Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Aksaray'da bir polisin cenazesinde konvoydaki araçlara yapılan saldırıda 4 kişi yaralandı.

4 ARAÇLA GELDİLER

Olay, Aksaray-Adana kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. 4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darbettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.