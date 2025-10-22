HABER

Polis cenazesi konvoyundaki araçlara saldırıda 2 tutuklama

Aksaray'da polis cenazesinin defni sonrası yol vermeme yüzünden konvoydaki araçlara yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırıda adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Aksaray-Adana Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken, bir başka araç sürücüsüyle yol vermeme tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle 4 ayrı araçtan inen Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç. ve yakınları, konvoyda bulunan araç sürücüsü ve yakınları olan Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli şahıslara saldırdı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldıran şahısların darp etme anları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. 4 kişinin yaralandığı olayda 2 taraftan da olaya karışan Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç., Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Emre Ç. ve Recep Ç. kasten adam yaralamaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

