Polis çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Denetimlerde 6 bin 328 kişinin kimlik sorgulaması ile bin 768 aracın sorgulaması yapıldı. Denetim sonrasında aranan 20 kişi yakalandı. Denetimde ruhsatsız 6 silah da ele geçirildi. Denetimde taşınması yasak olan bıçaklarla yakalanan 14 kişi hakkında da işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu haplarla maddelerde ele geçirildi.

