Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verenlere müsaade etmiyor

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, denetimlerin artırıldığı Hatboyu Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri tarafından sürekli uygulama yapılıyor. Her gün farklı saatlerde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaş memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEDİ

Çalışmalar kapsamında, çevreye rahatsızlık verenlere cezai işlem uygulandı. Daha sonra, şahıslar ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin uygulamasını gören yaşlı bir kadının Yunus Timleri'ne teşekkür etmesi ise yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

