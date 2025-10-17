HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verenlere müsaade etmiyor

Eskişehir'in Hatboyu Caddesi'nde denetimlerini artıran polis ekipleri, çevreye rahatsızlık veren şahıslara işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verenlere müsaade etmiyor

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, denetimlerin artırıldığı Hatboyu Caddesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri tarafından sürekli uygulama yapılıyor. Her gün farklı saatlerde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaş memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verenlere müsaade etmiyor 1

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEDİ

Çalışmalar kapsamında, çevreye rahatsızlık verenlere cezai işlem uygulandı. Daha sonra, şahıslar ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin uygulamasını gören yaşlı bir kadının Yunus Timleri'ne teşekkür etmesi ise yürekleri ısıttı.

Polis ekipleri çevreye rahatsızlık verenlere müsaade etmiyor 2

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların devam edeceğini açıkladı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
29’u çocuk 59 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı29’u çocuk 59 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çay içmeye gittikleri evdeki gencin ölmüştü: 2 kişiye müebbetÇay içmeye gittikleri evdeki gencin ölmüştü: 2 kişiye müebbet

Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.