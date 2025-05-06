HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis ekipleri şaştı kaldı: Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmeden 42 kişi çıktı!

Bitlis'te ahşap palet yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 42 düzensiz göçmen çıktı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri şaştı kaldı: Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmeden 42 kişi çıktı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce il merkezinde durdurulan ahşap palet yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 42 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşırırken, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

HABER.00_00_57_13.Still055

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIR’ın dorsesi açılınca üst geçit parçalandıTIR’ın dorsesi açılınca üst geçit parçalandı
ABD'den general ve amiral kararıABD'den general ve amiral kararı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis göçmen kaçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP'yi aradı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.