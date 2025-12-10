Polis ekiplerinden firariye ’komşu kılığında’ operasyon

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir izini sürdükleri ve ’kasten yaralama’ suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan C.G.’nin Nazilli ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Dikkat çekmemek için ekipler kendilerini alt katta oturan komşu gibi tanıtarak kapıyı çaldı.

Polisin "Banyo su akıtıyor komşu, bir bakar mısın?" sözleri üzerine kapıyı açan C.G. polis ekipleriyle burun buruna geldi. Firari şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Polisi komşu mu sandınız?" sorusuna C.G., "Hayır, kapıyı bilerek açtım" diyerek yanıt verdi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan C.G. cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA