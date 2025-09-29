Polis ekiplerinden huzur uygulaması: 28 binden fazla kişi sorgulandı

Isparta’da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 813 şahıs sorgulandı, 60 aranan kişi yakalandı. 3 bin 110 sürücüye işlem yapılırken 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kontroller yapıldı. Yürütülen çalışmalarda toplam 28 bin 813 şahıs sorgulandı, 60 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Denetimler sırasında 16 bin 65 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 3 bin 110 sürücüye farklı işlemler uygulandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.