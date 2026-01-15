HABER

Polis ekiplerine 'sahte polis kimliği' gösterdi: 128 suçtan firari çıktı!

İzmir’de polis ekiplerine sahte polis kimliği ibraz eden bir şüphelinin, çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı. Devriye görevi yapan motosikletli polis timlerinin şüphe üzerine durdurduğu M.O.’nun yapılan GBT sorgusunda; başta dolandırıcılık olmak üzere tehdit, güveni kötüye kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından toplam 128 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

'SAHTE POLİS KİMLİĞİ'

Ekipler, kısa sürede şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi.

128 SUÇTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

