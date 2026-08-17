Polis eşi yüzünü kesmişti! Şiddete uğrayan kadına hapis cezası

Ankara’da oturan 3 çocuk annesi F.Ç., uzun yıllar psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.’ya boşanma davası açtı. Dava devam ederken 9 Ocak'ta F.Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan F.Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası F.Ç., memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Y.Ç., 17 Ocak'ta tutuklandı.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.Ç. hakkında ‘kadına karşı nitelikli kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 15,5 yıla kadar, F.Ç. hakkında ise ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"YÜZÜMDE 60 DİKİŞ VARDI"

Ankara 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraflar savunmalarını yaptı. Y.Ç., savunmasında, banyodaki kirli sepetinde eşine ait hatsız bir cep telefonu bulduğunu iddia etti. Aldatıldığından şüphelendiğini belirten Y.Ç., eşinin mesajları görmesini engellemek için telefonu elinden almaya çalıştığını, kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Eşinin daha sonra yatak odasındaki beylik tabancasını aldığını iddia eden sanık, silahı geri almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını savundu.

Dosya ağır ceza mahkemesine taşınınca sanık duruşmada eşinin bir erkekle gerçekleştirdiği cinsel içerikleri mesajları okuduğunu iddia etti. F.Ç. ise 2025 Nisan ayından bu yana boşanmak istediğini belirterek, olay günü eşinin kendisine tokat attığını ve ardından saldırdığını söyledi. Kendini korumak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını anlatan F.Ç, eşinin bıçağı elinden aldığını ve kendisini yaraladığını ifade etti. F.Ç, Y.Ç.'nin daha sonra kendisini yatak odasına götürdüğünü, beylik tabancasını çıkardığını ve silahla ilgili çeşitli eylemlerde bulunmaya zorladığını ileri sürdü. Kapıyı kilitlemesinin ardından eşinin kapıyı kırarak kendisine saldırdığını belirten F.Ç, “Beni öldürme kastıyla hareket etti. Yüzümün bir kısmı tamamen kapanmıştı. Yüzümde 60 tane dikiş vardı” dedi.

KADINA 2,5 YIL HAPİS CEZASI

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Temmuz’da yargılamayı tamamladı. Mahkeme, F.Ç.'yi eşini yaraladığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

POLİS MEMURU TAHLİYE EDİLDİ

Y.Ç.’ye ise ‘kasten yaralama’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, olayda haksız tahrik bulunduğu ve sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayarak bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Y.Ç.'nin ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ise beraatine karar veren mahkeme tahliyesine hükmetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır