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Polis ile iş insanı yumruk yumruğa kavga etti! O anlar telefon kamerasına yansıdı

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Cansu Akalp

Denizli'de kaydedilen görüntülerde bir polis ile iş insanı yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir vatandaş tarafından telefon kamerasına kaydedilirken çevredeki diğer vatandaşların hiçbir müdahalede bulunmadan kavgayı izledi.

Denizli'de iddiaya göre bir kadın sürücü çocuklarıyla beraber seyir halinde ilerlerken yayaya yol vermek için aracını yavaşlattı. Bu esnada arkadan gelen bir polis, takip mesafesini koruyamadığı için otomobile çarptı.

EŞİ OLAY YERİNE GELİNCE TARTIŞMA BÜYÜDÜ!

Kazanın ardından kadın sürücünün eşi olay yerine geldi. Polis memuru ile kadın sürücünün eşi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. İki taraf arasında yumruklar havada uçuşurken, çevredeki vatandaşların müdahale etmediği görüldü.

'ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BÖYLE VURAMAZSIN'

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uzman Dr. Dağıstan Ayan ise polisle kavgaya karışan şahsın kız kardeşinin eşi olduğunu söyledi.

Ayan, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"Bu videoda polisle kavga eden kişi kız kardeşimin eşi. Denizli’de saygın bir iş insanı. Şu dünyada görüp görebileceğiniz en naif, en kibar insanlardan biridir belki. Kız kardeşim çocuklarıyla birlikte aracı sürerken yayaya yol vermek için yavaşlıyor ve bu polis memuru hızlı geldiği için ve takip mesafesini korumadığı için duramıyor ve arkadan vuruyor arabaya. Ardından eniştem olay yerine geliyor, tartışmalar vs derken malesef bu görüntüler ortaya çıkıyor. Olay ne olursa olsun, kalkıp çocuklarının, eşinin önünde bir insana vuramazsın. Sen devletin memurusun, ortada bir suç varsa gerekirse çağırırsın ek ekip, adli işlemini yaparsın. Vurmak ne demek ya?"

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polis Denizli
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