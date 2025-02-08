Polis karakoluna kartopu baskını: “Polisi taşlıyorlar sandım"

Polis karakolunun önüne gelen bir grup genç, polislere kartopu baskını yaptı. Ortaya eğlenceli dakikalar çıktı.

KARTOPU SAVAŞI

Bir grup genç, şehirdeki polis karakoluna kartopu savaşı için gitti, polislerle eğlenceli bir kartopu savaşı yaptı.

“POLİSİ TAŞLIYORLAR SANDIM”

Olayın videosu hızla yayıldı ve pek çok kişi bu görüntülerin önce ne olduğunu anlayamadığını daha sonra ‘kötü bir olay değilmiş’ diyerek, güzel olaylara olan özlemi yorumlarda dile getirdiler.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ülkede o kadar anormal şeyler oluyor ki normal şeyler görünce tuhaf geliyor" dedi.

Bir başka yorumda ise, "Ülke o kadar boktan bir hale geldi ki yazıyı okumadan polisi taşlıyorlar sandım" dedi.

Bunun yanı sıra, kartopu savaşının sonunda, "İçimizi ısıtan görüntüler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gençlerin ve polislerin samimi bir şekilde birbirleriyle eğlenmesi, pek çok kişiyi mutlu etti ve sosyal medya üzerinden bu görüntüler büyük beğeni topladı.