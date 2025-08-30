Polis katil zanlısını her yerde arıyor!

HABER

Afyonkarahisar’da önceki gün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldı hastanede yaşamın eğitilen şahıs toprağa verilirken, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısını yakalamak için başlatılan çalışma ise devam ediyor.Olay önceki gün Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da önceki gün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldı hastanede yaşamın eğitilen şahıs toprağa verilirken, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısını yakalamak için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

Olay önceki gün Bolvadin ilçesi Konak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çelik isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Silahı ateşleyen şahıs olayın ardından yaya olarak kaçtı. Saldırıda yaralanan Çelik ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çelik dün sabaha karşı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çelik, Bolvadin Çarşı Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, olayın ardından yaya olarak kaçak cinayet zanlısı yakalamak için başlatılan çalışma ise devam ediyor. Polis şahsi yakalamak için olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayetin neden işlendiği ise belirsizliğini koruyor.

