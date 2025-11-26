HABER

Polis kıyafeti giyip kurgu video çeken şahıslar gözaltına alındı

Bursa’da sosyal medya için kurgu video çeken 2 kişi, videoda resmi polis kıyafeti kullandı. Bunun üzerine şahıslar hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatında kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi.

Polis kıyafeti giyip kurgu video çeken şahıslar gözaltına alındı 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi. Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kıyafeti giyip kurgu video çeken şahıslar gözaltına alındı 2

İŞLEM BAŞLATILDI

2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

