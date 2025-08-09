HABER

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Antalya’da 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari aracın, polis memurlarının içerisinde bulunduğu sivil araca çaptığı kaza anı kameraya yansıdı. Kazada yaralanan polis memurları Ali Sefa G. ve Mikail B.'yi araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı.

Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında, Ali İhsan G. idaresindeki 34 HHG 916 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önce aynı istikamette giden 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken göreve giden 07 BAA 451 plakalı sivil polis aracına çarptı.

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 1

Kazada sivil polis aracı yol kenarına savrulup ağaca çarparken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hurdaya dönen araçta bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Ali Sefa G. ve Mikail B.'yi araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı.

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 2

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 3

YARALI POLİS MEMURLARINI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARDI

Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan 34 HHG 916 plakalı araç sürücüsü Ali İhsan G. ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali İhsan G'nin alkollü olmadığı tespit edilirken, uyuşturucu madde testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı arkadan gelen bir başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli bir şekilde makas tarak ilerleyen aracın seyir halindeki iki aracın arasından geçmek isterken polis memurlarının bulunduğu araca arkadan çarptığı, ardından da önüne alarak refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak sıkıştırdığı görüldü.

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 5

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
