Polis memuru emniyetin deposundaki mermi ve el bombalarını satmıştı! Skandal olayın detayları ortaya çıktı... İfadesinde her şey tek tek anlattı

Adana'da yaşanan skandal olay günlerce ülke gündemindeki yerini korumuştu. Bir polis memuru, emniyetin deposundaki mühimmatları satmış ve ve sonrasında yapılan incelemelerde suç ağı ortaya çıkmıştı.

Polis memurunun aralıklarla 262 bin mermi ve 250'ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satmış, olayla ilgili olarak da 5’i polis, 1’i avukat olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada fezleke hazırlandı.

ÖRGÜT LİDERİ ESKİ AVUKAT

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre suç örgütünün liderliğini eski bir avukat olan M. Y.'nin yaptığı ortaya çıkarıldı. M.Y.'nin depodaki mühimmatları satın aldığı, örgüt üyelerine satış ve sevkiyat yaptırdığı, müşterileri bulup satış yaptığı tespit edildi. Eski polis memuru A.M.'nin BKM Silah diye bir şirketi olduğu, mühimmatların satış ve sevkiyatını yaptığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMANON EN KRİTİK İSMİ İTİRAFÇI OLDU

Soruşturmanın en kritik isimlerinden olan polis memuru O.K.'nın itirafçı olduğu öğrenildi. O.K.'nın depodan 239 adet savunma tipi el bombası ile 262 bin merminin depodan çaldığı tespit edildi.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

O.K. ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. Daha önce taksirle yaralama suçundan sabıkası olan 36 yaşındaki polis memuru O.K., geçen yıl gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinde evli ve bir çocuk sahibi olduğunu belirterek görev yaptığı yerleri sıraladı ve 2020 yılından beri Adana Özel Hareket Şube Müdürlüğü Depo Büro Amirliği’nde memur olarak çalıştığını anlattı.

BAHİS OYUNLARI OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ

5 adet banka hesabının olduğunu söyleyen Kalkan, bu hesapların birçoğunun eksi bakiyede olduğunu ifade etti. O.K. birden fazla kredi ve nakit avans borcu olduğunu ve kredileri birbirlerini kapatmak için çektiğini söyledi. O.K., borcunu kapatamadığı için bahis oyunları oynadığını da ifadesinde itiraf etti.

"5 BİN MERMİYİ ŞUBENİN ARACIYLA EVİNE GÖTÜRDÜM"

Depodaki el bombası ve mühimmatların neden eksik olduğu, mesai saatleri dışında neden depoya girdiği sorulan O.K. savunmasında "Yurt dışı görevindeyken iddia işine bulaştım ve borç batağına sürüklendim. 2 yılın sonunda borçlardan dolayı depolardaki fişekleri satıp tekrar iddia oynamaya başladım. Niyetim borçlarımı kapattıktan sonra mühimmatları yerine koymaktı. Geçmişte birlikte çalıştığım özel hareket polisi Y.Y.'yi (FETÖ'den ihraç edilen polis memuru) aradım. Mermileri satın alıp alamayacağını sordum. ‘Alırım’ cevabı üzerine yaklaşıp 5 bin mermiyi şubenin aracıyla evine götürdüm" dedi.

İHRAÇ EDİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE ESKİ POLİSE SATMAYA BAŞLAMIŞ

Birkaç kredi taksitini ödeyip zaman kazandığını belirten Kalkan ifadesinin devamında 4 seferde toplamda 35 bin mermiyi yaklaşık 70 bin TL sattığını anlattı. 4. satışın ardından Y. Y.'nin ihraç edildiğini ve irtibatının kesildiğini belirten O.K., bu kez mermileri şu anda silah dükkanı işleten eski polis A.M.'ye satmaya başladığını anlattı.

MERMİLER AZALINCA BOMBA SATMIŞ

Mermilerin eksikliğinin anlaşılacağından endişe ederek bu kez de el bombalarını satmaya karar verdiğini anlatan O.K., A.M.'ye hem el bombalarını hem de mermileri satmaya devam ettiğini belirtti.

"ÇOK PİŞMANIM, AİLEMİN YÜZÜNE BİLE BAKAMIYORUM"

O.K., ailesinin yaşananlardan haberi olmadığını ve bu iki kişi hariç kimseyle ticaret yapmadığını belirtti. Ayrıca görev yaptığı sürede depoda iki kere sayım yapıldığını, kendisinin ‘Sayım tam’ ifadesi üzerine tutanaklara bu şekilde geçildiğini ifade etti. O.K., ifadesinin sonunda “Depodaki malzemeleri sattığım için çok pişmanım. Ailemin yüzüne bile bakamıyorum. Borç batağına düşmeden keşke birilerine açıklayabilseydim. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. İfademe ekleyeceğim bir husus yoktur” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL HAREKATA AİT OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

A.M. verdiği ifadesinde O.K.'dan farklı iddialarda bulundu. O. K.'nın kendisine borcu olduğunu söyleyen A.M., "O. K.'nın bana borcu vardı, "Gürcistan üzerinden el bombası gelecek. Sen alır mısın?" diye sordu. El bombalarının kirli ve paslı olduğunu söyleyerek "Şubedekiler ile değiştirebilirim" dedi. Bana "Depo fazlası düşüm yapılmış fişekler" dedi. Mühimmatların özel harekata ait olduğunu bulmuyordum" ifadelerini kullandı.

"BU AMAÇLA KULLANACAĞINI BİLSEM HUKUK BÜROMU TAHSİS ETMEZDİM"

Hazırlanan şemada suç örgütünün lideri olarak tespit edilen M.Y. ise hukuk bürosundan çok sayıda el bombası ve mermi çıkmasına rağmen "haberim yoktu" dedi. A.M'ye ofisini tahsis ettiğini söyleyen M.Y., "Bu amaçla kullanacağını bilsem hukuk büromu tahsis etmezdim" ifadelerini kullandı. M.Y. şunları söyledi: "A. M. ile dost meclisinde tanıştık. Kendisinin polis özel harekat biriminde yıllarca görev almasından dolayı, vatan ve millet sevgimizden dolayı sahip çıkmak istedim. Kullanmadığım ofisimi tahsis ettim. Hukuk büromun anahtarını A.M. dışında kimseye vermedim. Bu amaçla kullanacağını bilsem hukuk büromu tahsis etmezdim."

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden itirafçı polis O.K., FETÖ'den ihraç edilen eski polis Y.Y., avukat M.Y., eski polis A. M., E. T., A. K. ve K.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.