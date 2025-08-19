HABER

Polis memuru, eşini acımadan öldürmüştü! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis memuru Hüseyin Derin (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldürdü. Korkunç olayın detayları ise ortaya çıktı. Katil koca ifadesinde borçları nedeniyle evi satmak istediğini, eşinin ise buna karşı çıktığını belirtti. Bu durum karşısında kendisini kaybettiğini söyleyen katil koca eşini vurduğunu aktardı.

Melih Kadir Yılmaz

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. 2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi.

EŞİNE 5 EL ATEŞ ETTİ

Peşinden giden Hüseyin Derin, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı.

"EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE TABANCAMI ÇIKARIP VURDUM"

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, aşırı derecede borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi.

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yanda, Burcu Derin'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise bugün öğlen memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)

