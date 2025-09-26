HABER

Polis memuru Osman Yaman son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Polis Memuru Osman Yaman (49), düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Salihli Sarıpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir yönüne giden Şah İsmail Topçuoğlu idaresindeki 34 GLH 876 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde bulunan Muhammed Nedir’in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın ardından TIR, Ahmet Taş’ın (54) kullandığı 07 VJN 72 plakalı otomobile ve görev başındaki polis memuru Osman Yaman’a çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü’nden uçtu. TIR, kazada park halindeki iki özel halk otobüsü ile bir taksinin üzerine düştü. Olayda, elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir hayatını kaybederken, Polis Memuru Osman Yaman ve TIR şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı. İlk müdahalesi Salihli Devlet Hastanesi’nde yapılan Osman Yaman, ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaman, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görev yapan Osman Yaman için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ile çevre ilçelerin kamu görevlileri ve Yaman’ın yakınları katıldı. Osman Yaman’ın özgeçmişinin okunduğu tören, Salihli Müftüsü Ali Çebi tarafından okunan duanın ardından sona erdi.

KARAAĞAÇ MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Polis memuru Yaman’ın naaşı baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Güneş Camisi’ne getirildi. Rafet-Güllü Yaman çiftinin 6 çocuğundan biri olan Yaman, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

