Polis olma hayali gerçek oldu

Bozüyük’te hayallerine kulak verilen Elif’in polis olma arzusu, Yunus Timleri sayesinde gerçeğe dönüştü.

Polis olma hayali gerçek oldu

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü, hayallerine kulak verdiği bir çocuğun mutluluğuna ortak oldu. Motosikletli polis olma hayali kuran Elif, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bu isteğini yetkililerle paylaştı. Ziyaret sırasında Yunus Timleri tarafından ağırlanan Elif’e, motosikletli polislerin görevleri ve çalışma süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Polisler, Elif’in sorularını yanıtlayarak meslekleri hakkında tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, hem Elif’in hem de görevli polislerin yüzünde tebessüm bıraktı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Hayallerine kulak verdiğimiz her çocuk, geleceğe bırakılan bir ışıktır" dedi.

(İHA)

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

