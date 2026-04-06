Polis otosuna çarpıp patlamış lastiklerle kaçtı, park halinde bulundu

Antalya'da polis otosu ile çarpıştıktan sonra patlak lastiklerle olay yerinden kaçan araç, bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu.Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halindeki Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli memurların bulunduğu resmi ekip otosu 5844 Sokak kesişiminde 07 AC 0699 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halindeki Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli memurların bulunduğu resmi ekip otosu 5844 Sokak kesişiminde 07 AC 0699 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yol kenarına savrulurken, sürücüsü henüz belirlenemeyen araç patlayan lastiklerine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza yapan ekibin telsizden anons etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçan aracı bekçiler park halinde buldu

Polis otosunda bulunan görevli memurlar kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay sonrası kaçan hafif ticari araç ise Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Habipler Mahallesi 5602 Sokak üzerinde bir apartmanın yanında park halinde bulundu. Polis ekiplerinin telefonla ulaştıkları ruhsat sahibi ise aracın oğlunda olduğunu ve olaydan haberi olmadığını, birlikte polis merkezine gideceklerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

