Polis suç makinesini kıskıvrak yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın hırsızlık başta olmak üzere 3 farklı dosyadan toplamda 9 ile hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ekipler ayrıca 5 farklı dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Y.A.'yıda yakaladı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.