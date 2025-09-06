HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis ve bekçilerin alkollü şahıslarla imtihanı karakolda bitti

Aksaray’da alkol alan 2 şahıs, kimlik kontrolü yapan bekçilere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis ve bekçilerin alkollü şahıslarla imtihanı karakolda bitti

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye atan bekçiler 2 şahsın bank üzerinde açıkta alkol aldığını fark etti. Bunun üzerine şahısları alkol almamaları konusunda uyaran bekçiler, şahısları Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirmek istedi.

ALKOLLÜ 2 GENÇ POLİS MEMURLARINA GÜÇLÜK ÇIKARDI

Bekçilere direnip kimlik vermeyen şahıslar görevi yaptırmamakta güçlük çıkarırken, bekçiler buna karşılık olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de bekçilerle birlikte duruma müdahale ederken, alkollü oldukları iddia edilen 2 genç polis memurlarına da güçlük çıkardı. Şahıslar polis ekiplerince sorgudan geçirilirken, cezai işlem için polis merkezine götürülmek istenen şahıslar bu kez de polis aracına binmemek için direndi. Polis ve bekçilerin adeta sabır sınavına girdiği olayda uzun süre direnen şahıslar, polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri kül olduİzmir’de sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri kül oldu
Beylikdüzü'nde doğum günü kutlamasında silahlı saldırı: 1 yaralıBeylikdüzü'nde doğum günü kutlamasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
bekçi Aksaray kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.