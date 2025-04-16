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Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu Ankara'da düzenlenecek! Bakan Yerlikaya da katılacak...

Başkent bu hafta sonu önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Gölbaşı Ali Birinci Kültür Merkezi'nde “Polis ve Ceza Hukuku” sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumda Polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları ele alınacak. Sempozyuma İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve üst düzey bürokratlar da katılacak.

Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu Ankara'da düzenlenecek! Bakan Yerlikaya da katılacak...
Melih Kadir Yılmaz

Polis Akademisi Başkanlığı, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Gölbaşı Ali Birinci Kültür Merkezi'nde “Polis ve Ceza Hukuku” sempozyumu düzenleyecek. İki gün sürecek sempozyumda başta polis müdahalelerinde zor ve silah kullanma yetkisinin hukuki sınırları olmak üzere, uygulamada karşılaşılan sorunlar, yargı kararları ve uluslararası hukuk perspektifleri çok boyutlu şekilde değerlendirilecek.

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BAKAN YERLİKAYA VE ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR KATILIM SAĞLAYACAK

Ankara'daki sempozyuma İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akademisyenler, yüksek yargı organlarından temsilciler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer ile alanında uzman hukukçular katılacak.

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BİRÇOK ÖNEMLİ KONU DERİNLEMESİNE İNCELENECEK

Sempozyumda; polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları, PVSK ve diğer özel kanunlar çerçevesindeki uygulamalar, kolluk eğitimi, denetimi ve orantılılık ilkesi bağlamında karşılaşılan pratik sorunlar, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında hukuki değerlendirmeler, Anglo-Amerikan ve Avrupa hukuk sistemleriyle mukayeseli yaklaşımlar,soruşturma evresinde silah kullanımı, adli sorumluluklar ve ceza hukuku sınırları gibi konular derinlemesine incelenecek.

Etkinliğin, kolluk görevlilerinin yetkilerini hukuki sınırlar içinde kullanmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı öneriler sunması ve ceza adalet sistemi içinde insan haklarına dayalı bir denge kurma çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.

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Ankara Ali Yerlikaya polis akademisi başkanlığı sempozyum
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