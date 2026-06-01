Polis ve Jandarma bayramda denetimlerini arttırdı

Düzce’de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler 9 günlük bayram tatili boyunca da sürdü. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamada 19 bin şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 20 şüpheli şahıs yakalanırken 11 kişi tutuklandı.

Yapılan şok uygulamalarda 2 tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 10 adet mermi ve 4 şarjör ele geçirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.

