Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ile çevresinde denetimlerini sürdürüyor.Hendek'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ile çevresinde denetimlerini sürdürüyor.

Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı 1

Hendek’te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yoğun olduğu okul önleri ile çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilirken, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ise ailelerin ve vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi.

Polis ve jandarma okul çevresinde denetimlerini sıklaştırdı 2

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
