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Polise sahte kimlik gösterdi: Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!

Adana'da 2007 yılında işlediği cinayetten hapse giren 43 yaşındaki Orhan Ayan 2017'de tutuklu olduğu cezaevinden kaçtı. Orhan Ayan'ın yerini tespit eden emniyet güçleri, firariyi çöp atmaya çıktığı sırada. Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak arkadaşının kimliğini gösteren Ayan'ın gerçek kimliği, yapılan parmak izi sorgusu ile ortaya çıktı.

Polise sahte kimlik gösterdi: Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!

Adana'da 2007'de otelin barında Serkan Şaylanlı'yı (24) öldüren Orhan Ayan (43), 2017'de tutuklu olduğu açık cezaevinden kaçtı. Mersin'de saklandığı dairenin önünde nöbet tutan polis, Ayan'ı çöp atmaya çıkınca yakaladı.

Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak arkadaşının kimliğini gösteren Ayan'ın gerçek kimliği, yapılan parmak izi sorgusu ile ortaya çıktı.

Olay, 18 Şubat 2007'de Seyhan ilçesindeki bir otelin barında meydana geldi. Taksici Serkan Şaylanlı, barda oturduğu sırada Orhan Ayan'ın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Şaylanlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

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[2007'de öldürülen Serkan Şaylanlı (24)]

Çevredekiler müdahale etmeye çalışınca kaçmak için havaya ateş açan Ayan, otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Polisin operasyonuyla kısa süre yakalanan Ayan, tutuklandı.

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Hakkında verilen 20 yıl hapis cezası 2011 yılında onanan Ayan, açık cezaevine nakledildi. Ayan, 2017 yılında cezaevinden kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Ayan'ın Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

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Apartmanın önünde 2 gün boyunca nöbet tutan polis, çöp atmak için sokağa çıkan Ayan'ı yakaladı. Ayan, nüfus müdürlüğünde kendi fotoğrafını işlettiği arkadaşı R.Ö.'nün kimliğini polise gösterdi.

Bunun üzerine Ayan'a parmak izi sorgusu yapıldı. Sorgu ile gerçek kimliği ortaya çıkan Ayan, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ayan, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Adana
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