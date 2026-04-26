Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 400 bin TL ceza uygulandı! Takip anı kamerada

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’nde trafik denetleme noktası oluşturdu.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, 10 KİLOMETRE KAÇTI

Denetleme sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü, ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçtı.

Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobil, önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mustafa G.’nin (28) yapılan alkolmetre testinde 2.23 promil alkollü olduğu belirlendi.

400 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Aday sürücüye alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL, ‘dur’ ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.



