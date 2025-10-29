HABER

Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Araçta uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Babuktu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden 58 FA 303 plakalı otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı.

Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Araçta uyuşturucu ele geçirildi 1

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kazada yaralanan olmaz iken yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Araçta uyuşturucu ele geçirildi 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

29 Ekim 2025
Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Malatya uyuşturucu kaza
