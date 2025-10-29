Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı: Araçta uyuşturucu ele geçirildi

Olay, saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Babuktu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden 58 FA 303 plakalı otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kazada yaralanan olmaz iken yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

