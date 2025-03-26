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  4. Polisin 'dur' ikazına uymadı! Kovalamacanın sonunda yakalandı: Rekor ceza kesildi

Polisin 'dur' ikazına uymadı! Kovalamacanın sonunda yakalandı: Rekor ceza kesildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 11:24
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Erzincan’da polisin ‘dur’ ikazına riayet etmeyerek kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 51 bin 200 TL para cezası yazılarak motosiklet trafikten men edildi.

Polisin 'dur' ikazına uymadı! Kovalamacanın sonunda yakalandı: Rekor ceza kesildi

Erzincan polisi motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini artırdı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen trafik uygulamasında bazı motosiklet sürücülerinin polisten kaçmaya yeltendikleri gözlendi. Polisin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. 18 yaşından küçük ve ehliyeti olmadığı belirlenen sürücünün üzerinden 1 adette bıçak ele geçirildi.
Abartı egzoz, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak, ışık donanımı ihlali gibi birçok suçtan sürücüye 51 bin 200 TL para cezası uygulanarak motosiklet trafikten men edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan
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