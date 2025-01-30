Gözaltından kaçan suçlu Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Karakola soruşturma... Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'de 23 Eylül 2024 tarihinde motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve Dudullu Polis Merkezi'ne getirilen Yunus Emre Geçti hava alma bahanesiyle karakoldan kaçtı. Geçti'yi yakalamak için başlatılan çalışmaya polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. de katılmıştı.

K.H.S.'nin silahını alan Geçti etrafa ateş etmeye başladı. Olayda polis memurları Şeyda Yılmaz, K.H.S. ve şüphelinin annesi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında kurşunun başına isabet ettiği Şeyda Yılmaz şehit oldu.

'İHMAL' SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu olayla ilgili karakolda görevli memurların ihmali olduğu iddiaları sonrası soruşturma başlattı. Soruşturmada, Dudullu Polis Merkezi'nde görevli başkomiser H.D., komiserler A.A., R.A.Y. ve polis memurları R.A., K.H.S. ile M.Ö. şüpheli sıfatıyla, diğer 6 polis memuru ise tanık olarak yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli polislerin ifadeleri Cinayet Büro Amirliği tarafından alınırken, tanıkların ifadeleri ise görev yaptıkları Dudullu Polis Merkezi'nde alındı.

"ŞEHİT ŞEYDA YILMAZ'IN KALDIRILDIĞI HASTANEYE GEÇTİM"

Ekran Haber'in haberine göre şüpheli Başkomiser H.D.'ye Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu günü anlatması soruldu. Olay günü izinli olduğunu söyleyen H.D. Polis Merkezi Gündüz Grup Amiri R.A.Y.'nin kendisini aradığını ve Yunus Emre Geçti'nin yakalandığını aktardığını söyledi. Gece saatlerinde ise Asayiş Büro Amiri olan Başkomiser İ.R.'nin kendisini aradığını söyleyen H.D., "Telefonu açtığımda bana 'Abi yaralanmışlar, ben olay yerine geçiyorum' dedi. Telefonu kapatarak polis merkezi akşam grup amiri A.A.'yı aradım. A. Komiser bana 'hırsızlık' suçundan getirilen Yunus Emre Geçti isimli şahsın polis merkezinden kaçtığını, kendisinin de şahsın yakalanması için arkasından ekip çıkarttığını, K. ve Şeyda'nın yaralandıklarını söyledi. Bir süre sonra gelen ekip ile Şehit Şeyda Yılmaz'ın kaldırıldığı Ümraniye Hisar Hastanesine geçtim."

ANNESİ YEMEK GETİRDİĞİ İÇİN GÖRÜŞTÜRMÜŞ

Grup Amiri Komiser A.A. ifadesinde polis merkezinin bahçesinde şüpheli Yunus Emre Geçti ile polis memuru M.Ş.’yi gördüğünü belirterek, "Bunu kim dışarı çıkardı? Bu şahıslar dışarı çıkmayacak" diyerek uyardığını söyledi. Daha sonra lavaboya çıktığını söyleyen A., “Sonrasında Geçti’nin firar ettiğini öğrendim. Grup Amir Vekili Ramazan A.’ya sorduğumda annesinin yemek getirdiğini, bu sebeple görüştürdüğünü ve o esnada kaçtığını söyledi. Geçti nezarete atılmadığı için nezarethane defterine kaydı yapılmamıştır” dedi.

"TUVALET İHTİYACI GİDERİRKEN FİRAR EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞ"

Neden nezarete atılmadığıyla ilgili soruya ise “Kaçan şahısın polis merkezine girerken yanında Polis Memuru M.Ş. varken uyardım. Sonrasında polis memuru R.A.’ya gerekli ikazları yaptım, 'nezarethaneye atın' dedim. Bana işlemlerinin devam ettiğinin ve bitmediği için atmadıklarını ancak bittikten sonra atacağını söyledi. ‘Ben yeni memur değilim, biliyorum, talimatlarını takip ettim’ dedi. Haliyle firar eden kişinin annesinin geldiğini de görmedim. Ben tuvalet ihtiyacı giderirken firar eylemi gerçekleşmiş. Yakalama için elimden geleni yaptım” diye yanıt verdi.

"HERKES İLE BİREBİR GÖRÜŞÜP UZUN UZUN KONUŞMAMIZ MAKUL DEĞİLDİR"

Yılmaz ve K.H.S.’yi, Geçti’nin annesiyle birlikte gidebileceği yerlerin kontrolünü yapması için görevlendirip görevlendirmediği sorusuna ise “Aşağı inerek firar eden şahısın annesi ile görüşmelerini, nereye kaçabileceğini, nerede gizlenebileceğini, adresini sorun diye talimat vererek aşağı yanlarına geleceğimi söyledim. Bu süreçte herkes ile birebir görüşüp uzun uzun konuşmamız makul değildir” diye yanıt verdi.

"OLAYDAN BU ŞEKİLDE HABERİM OLDU"

Olay günü Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma için görevli olduğunu, hırsızlık şüphelileri Yunus Emre Geçti ve Doğukan Onur Ayvaz'ın yakalandığını Başkomiser H. D.'ye haber verdiğini anlatan Komiser R. A. Y., "Saat: 16.10 sıralarında Polis Merkezinden ayrıldım. Daha sonra saat 23.50 sıralarında WhatsApp grubumuzdan şüpheli Yunus Emre Geçti isimli şahsın fotoğrafı atılarak ilçemizdeki bilinen polis konusunun şüphelisi yazıldığını görünce şahsı tanıyarak polis merkezi amirliğini aradım. Olaydan bu şekilde haberim oldu" dedi.

"KARAKOLDA EN ESKİ SİCİLLİ MEMUR OLDUĞUM İÇİN GRUP ŞEFİ YAPTILAR"

2018’de Polis Okulundan mezun olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde göreve başladığını ve 2021 yılında Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezine atandığını belirten R.A. ifadesinde, "Ben olay öncesine kadar 9 ay boyunca mukayyittim. Ancak karakolda en eski sicilli memur ben olduğum için beni grup şefi yaptılar. Ben deneyimim olmadığını, yapamayacağımı karakol amiri H.D.’ye ve grup amiri A.A.’ya defalarca söyledim ancak ‘En eski sicilli sensin, yapacak bir şey yok’ diyerek zorla grup şefi yapıldım" diye konuştu.

"ABDULLAH KOMİSER SÜREKLİ BAĞIRDIĞI VE POLİS ARKADAŞLAR DENEYİMSİZ OLDUĞU İÇİN PANİK YAŞADI"

Aynı gün komiser A.A.’nın olayı öğrendikten sonra karakol içinde herkese bağırdığını ve strese soktuğunu belirten R.A., "Olay günü Yunus Emre kaçtığında A. komiser yukarıda odadaydı. Olay meydana gelince aşağı inip daha 2 aylık memur olan F.A.’ya ‘yanına 2 bekçi al peşinden git’ dedi. Bende 'komiserim daha 2 aylık memur sıkıntı olmasın’ deyince beni tersledi. A. komiser sürekli bağırdığı ve polis arkadaşlar deneyimsiz olduğu için panik yaşandı” dedi.

"SÖYLEDİKLERİMİ DEĞİL, BİLDİKLERİNİ YAPIYORLAR"

Olayın istemeden yaptığı grup şefliğinin 9. gününde meydana geldiğini belirten R.A., “Grupta çalışan arkadaşlarla daha önce beraber çalıştığım için emir vermekte zorlanıyordum. Onlar da samimiyet adı altında söylediklerimi değil bildiklerini yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE SOKAK POLİSLİĞİ YAPMAMIŞLARDI"

Olayda yaralanan K.H.S ile Şeyda’nın sürekli karakol görevi yaptığını anlatan R.A., “İkisi de sokak polisliği yapmamışlardı, tecrübesizlerdi. Hatta Şeyda’nın asaleti bile tasdik olmamıştı” dedi.

"ELEKTRİKLER KESİK OLDUĞU İÇİN İŞLEM YAPAMADIK"

Olay günü saat 18.00 sıralarında göreve başladığını, Yunus Emre Geçti ve Doğukan Onur Ayvaz isimli şüphelilerin yakalandıklarını öğrendiğini kaydeden polis memuru M.Ö. ise ifadesinde şunları dile getirdi:

"Polis merkezinde elektrik kesintisi mevcuttu. Akşam saat 20.00 gibi elektrik tamir edildi ve geldi. Kesinti dolayısıyla Polnet çalışmadığından mukayyitler de biz de herhangi bir işlem yapamadık. Bu sırada şüpheliler polis merkezinin muhafaza odasında bulunuyorlardı. Daha sonra elektrikler geldikten sonra grubun mukayyitlerinden K. ile Şeyda işlemlere başladılar. Saat 20.30-21.00 civarında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından gözaltı formu geldi. Doğukan'ın ifadesi bitiminde nezarethaneye koydum."

"ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞINI BİLSEYDİM BEN GİDERDİM"

Aynı gün saat 23.15 sıralarında WhatsApp grubundan Yunus Emre Geçti isimli şüphelinin polis merkezinden kaçtığını öğrendiğini kaydeden M.Ö., "Bir süre sonra A. Komiser Aile İçi ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Büro Amiri Ebru Komiser, sivil ekip otosu ile polis merkezinden ayrılarak olay yerine gittiler. Yunus Emre'nin kaçtığını bilseydim ben yakalamak için dışarıya giderdim, kağıt üzerinde nezarethane görevlisi olduğum için kendimi sorumlu hissediyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzüntülüyüm keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Şeyda'nın şüpheli şahsı yakalamak için dışarıya çıktığını bilseydim ne pahasına olursa olsun onu göndertmez kendim giderdim" dedi.