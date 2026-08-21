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Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan silah çıktı

Karabük’te polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolu üzerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan V.Y.’ye ait araçta yapılan aramada suç unsuru materyaller ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında adli merciden alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin ikameti ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 154 fişek, 64 ses fişeği ve pala olarak tabir edilen 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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