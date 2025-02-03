Polisler askerlik yapar mı? Polisler askerlikten muaf mı?

Polis olmak ve halkın güvenliğini sağlamak son derece önemli bir konudur. Polislik mesleğini yapmak isteyenlerin belirtilen koşulları karşılıyor olması gerekmektedir. Tam da bu noktada bu koşullar arasında askerlik konusunun olup olmadığı sorgulanabilmektedir. Askerlik, belirli bir yaşa gelmiş olan kişilerin yapması gereken en kutsal görevlerden biridir. Vatani görev olarak da tabir edilen askerlik konusu “polisler askere gidiyor mu?” sorusunu da beraberinde getirebilmektedir.

Polisler askerlik yapar mı?

Askerlik, zamanı gelen her birey için son derece önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Askerlik, vatani görev olarak da adlandırılır. Bu noktada askerlik ile alakalı en sık sorgulanan konulardan biri polislerin askerlik yapıp yapmadığıdır.

Halkın refahı için hizmet veren polisler bazı koşullar dâhilinde askerlik yapmamaktadır. Emniyet hizmeti sınıfına fiilen göreve başlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirildikten sonra askerlik işlemleri 10 yıl süre ile ertelenir. Emniyet hizmeti sınıfında fiilen 10 yıllık görev süresini dolduranlar askerlikten muaf olur.

Fakat bazı acil vakalarda polislerin de müdahale etmesi gereken durumlar olabilmektedir. Böyle durumlarda askerliğe çağrılma konusu ortaya çıkabilmektedir. Özellikle güvenliği tehdit eden hallerde polislerin askerliğe gitme olasılığı yüksektir.

Polislik mesleğini yapan kişiler için öncelik her zaman toplumun güvenliği ve refahıdır. Bu kişiler gerekli güvenlik önlemlerini almakla, suç işlenmesinin önüne geçmekle, suçlu olan insanları yakalamakla ve asayişi sağlamakla hükümlüdür.

Polisler askerlikten muaf mı?

Polis olmak ve bu mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak birtakım sınavlara giriş yapması gerekmektedir. Bu girilen sınavlardan başarılı bir şekilde geçildiği takdirde eğitim alma aşamasına geçilmektedir. Polislik mesleği insanların güvenliğinden sorumlu olan bireyleri temsil ettiğinden oldukça önemlidir.

Polislik konusunda pek çok kişinin aklına takılan konulardan biri askerlik konusudur. Polislerin askerlik görevini yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Emniyet hizmetleri sınıfında göreve başlayanların askerlik işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildirimi ile birlikte askerlik şubesi tarafından 10 yıl süreyle ertelenir. Bu sürenin sonunda, görevde 10 yılını tamamlayanların askerlik şubesince muafiyet işlemi yapılır.

Askerlikten muaf tutulan polislerin, ancak ciddi durumlar karşısında askerliğe çağrılabilme ihtimalleri vardır. Öte yandan askerliğini yapmış olan kişilerin de polis olma hakları mevcuttur.