HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Polisler askerlik yapar mı? Polisler askerlikten muaf mı?

Polisler askerlik yapar mı? Polisler askerlikten muaf mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
22.01.2025 18:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların güven içinde yaşamalarını sağlayan, suçluları yakalayan, suç işlenmesini engelleyen ve toplumun düzeninin bozulmaması için hizmet sunan kişiler, polis olarak tabir edilmektedir. Günümüzde deniz polisi ve trafik polisi gibi pek çok farklı polis türü bulunmaktadır. Polis olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi önemlidir. Polis olmak isteyenlerin aklına takılan konulardan biri askerlik konusudur. Peki, polisler askerlik yapar mı, polisler askerlikten muaf mı?

Polisler askerlik yapar mı? Polisler askerlikten muaf mı?

Polis olmak ve halkın güvenliğini sağlamak son derece önemli bir konudur. Polislik mesleğini yapmak isteyenlerin belirtilen koşulları karşılıyor olması gerekmektedir. Tam da bu noktada bu koşullar arasında askerlik konusunun olup olmadığı sorgulanabilmektedir. Askerlik, belirli bir yaşa gelmiş olan kişilerin yapması gereken en kutsal görevlerden biridir. Vatani görev olarak da tabir edilen askerlik konusu “polisler askere gidiyor mu?” sorusunu da beraberinde getirebilmektedir.

Polisler askerlik yapar mı?

Askerlik, zamanı gelen her birey için son derece önemli bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Askerlik, vatani görev olarak da adlandırılır. Bu noktada askerlik ile alakalı en sık sorgulanan konulardan biri polislerin askerlik yapıp yapmadığıdır.

Halkın refahı için hizmet veren polisler bazı koşullar dâhilinde askerlik yapmamaktadır. Emniyet hizmeti sınıfına fiilen göreve başlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirildikten sonra askerlik işlemleri 10 yıl süre ile ertelenir. Emniyet hizmeti sınıfında fiilen 10 yıllık görev süresini dolduranlar askerlikten muaf olur.

askerlik

Fakat bazı acil vakalarda polislerin de müdahale etmesi gereken durumlar olabilmektedir. Böyle durumlarda askerliğe çağrılma konusu ortaya çıkabilmektedir. Özellikle güvenliği tehdit eden hallerde polislerin askerliğe gitme olasılığı yüksektir.

Polislik mesleğini yapan kişiler için öncelik her zaman toplumun güvenliği ve refahıdır. Bu kişiler gerekli güvenlik önlemlerini almakla, suç işlenmesinin önüne geçmekle, suçlu olan insanları yakalamakla ve asayişi sağlamakla hükümlüdür.

Polisler askerlikten muaf mı?

Polis olmak ve bu mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak birtakım sınavlara giriş yapması gerekmektedir. Bu girilen sınavlardan başarılı bir şekilde geçildiği takdirde eğitim alma aşamasına geçilmektedir. Polislik mesleği insanların güvenliğinden sorumlu olan bireyleri temsil ettiğinden oldukça önemlidir.

Polislik konusunda pek çok kişinin aklına takılan konulardan biri askerlik konusudur. Polislerin askerlik görevini yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Emniyet hizmetleri sınıfında göreve başlayanların askerlik işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildirimi ile birlikte askerlik şubesi tarafından 10 yıl süreyle ertelenir. Bu sürenin sonunda, görevde 10 yılını tamamlayanların askerlik şubesince muafiyet işlemi yapılır.

Askerlikten muaf tutulan polislerin, ancak ciddi durumlar karşısında askerliğe çağrılabilme ihtimalleri vardır. Öte yandan askerliğini yapmış olan kişilerin de polis olma hakları mevcuttur.

Anahtar Kelimeler:
askerlik polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' hayata geçiyor

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

Beşik gibi sallanan Santorini için çok konuşulacak sözler!

Beşik gibi sallanan Santorini için çok konuşulacak sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net konuştu: "Adalet önünde canları yanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net konuştu: "Adalet önünde canları yanacak"

'Yenidoğan çetesi' sanıklarındandı! İntihar eden doktorla ilgili çarpıcı iddialar!

'Yenidoğan çetesi' sanıklarındandı! İntihar eden doktorla ilgili çarpıcı iddialar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.