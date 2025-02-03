Polisler yeşil pasaport alabilir mi? Polislerde yeşil pasaport hakkı var mı?

Yeşil pasaport günümüzde dört farklı pasaport türünden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hususi pasaport olarak da adlandırılan bu pasaport türünü belirli mesleklerde görev yapan kişiler alabilmektedir. Bu kişilerden biri polis teşkilatına bağlı olarak hizmet veren ve kamu çalışanı olarak tabir edilen kişilerdir. Bu noktada pek çok kişinin aklına “polisler yeşil pasaportu ne zaman alır?” sorusu gelebilmektedir.

Polisler yeşil pasaport alabilir mi?

Yeşil pasaportu olan bireyler vize almaya gerek duymadan birçok ülkeyi kolayca ziyaret edilebilmektedir. Yeşil (hususi) pasaport sahibi olabilmek için ilk olarak devlet kurumlarında memur olarak çalışılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sözleşmeli olarak görevini yapan devlet memurları da yeşil pasaport alabilmektedir. Ayrıca bu kişilerin aileleri de bu pasaportun sağladığı avantajlardan yararlanabilmektedir. Yeşil pasaport alabilen meslek gruplarından biri polislerdir. Polislerde kamu memuru statüsünde oldukları için hususi pasaport alabilmekte ve pasaportun özellikleri arasında bulunan vizesiz yolculuk fırsatından faydalanabilmektedir.

Polislerde yeşil pasaport hakkı var mı?

Yeşil pasaport alan kişiler birçok ülkeye vize engeline takılmadan giriş yapabilme hakkına sahiptir. 10 sene kadar geçerliliği olan bu pasaport türünün süresi bitmeden yenilenmesine dikkat edilmelidir. Hususi pasaport genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi eski bakanlarına, eski üyelerine, devlet adına hizmet veren sporculara, kamu çalışanlarına verilen bir pasaport türü olarak bilinir.

Polis mesleğini yapan kişiler de kamu görevlisi olarak sayıldığından onlarında hususi pasaport alma hakkı bulunmaktadır. Ancak polislerin bu pasaportu alabilmesi için önemli bir şartı yerine getirmiş olması gerekmektedir. Hususi (yeşil) pasaport sadece üçüncü derece kadroda görev yapan polis memurlarını kapsamaktadır.

Polisler kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?

Günümüzün en önemli mesleklerinden biri polisliktir. Polis teşkilatına bağlı olarak çalışan çok sayıda polis memuru bulunmaktadır. Polislerinde birçok kişi gibi yeşil pasaport alma hakkı vardır. Polis memurlarının bu pasaportu almaya hak kazanabilmesi için kadro derecesinin 3 olması gerekir. Bu kadro derecesine erişim sağlayabilmek için polislik mesleğinde en az 15 senenin dolmuş olması önemlidir. Bu süreyi tamamlayan polis memurları, bu pasaport türünü almaya hak kazanmaktadır.