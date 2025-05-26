Polislere "beybi", müşterilere "koli" deyip şifreli konuşuyorlardı! Diyarbakır'da fuhuş şebekesi çökertildi: 'Renkli peruk' detayı...

Diyarbakır'da kadınları ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen büyük bir şebeke çökertildi. "Pandora Operasyonu"nda 6 kişi tutuklanırken 48 kişiye para cezası yağdı. Operasyonla birlikte şebekenin müşteriler ve polisleri kendi aralarında kodladıkları şifreli konuşmalar dikkat çekti.

DİYARBAKIR'DA "PANDORA OPERASYONU"YLA DÜĞMEYE BASILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pandora Operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları tespit edildi.

'RENKLİ PERUK' DETAYI

Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

TEHDİT EDİLİYORLARDI

Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi.

48 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır