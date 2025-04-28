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Polislerin dikkati faciayı önledi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan iki çocuk polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polislerin dikkati faciayı önledi

Olay, Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi üzerinde bulunan Öztürk Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Anne G.Ç., çocukları O.Ç. (1,5) ve G.Ç.'yi (3) evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Kısa süre sonra daireden dumanlar yükselmeye başladı. Apartmanda oturan Komiser Zekeriya Arslan ve Polis Memuru Yasin Karagöz, mutfaktan çıkan yoğun dumanı fark ederek hemen harekete geçti. İçeriden çocuk sesi duyan Zekeriya Arslan pencereden içeri girerek çocuklara ulaşmayı başardı. Çocuklar sağ salim evden çıkarılırken, çocukların kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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