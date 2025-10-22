HABER

Polisten kaçan motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Karabük’ün 100. Yıl Mahallesi’nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışmasının ardından motosiklet çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 39 ACP 945 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Karaca, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Karaca yönetimindeki motosiklet, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde üzerinde Bahçelievler mahallesi istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelip 1009 Nolu Cadde’ye dönüş yapmak isteyen Adem Çevik idaresindeki 78 ACP 029 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET ÇEKİCİ YARDIMI İLE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Karaca ve arkasında yolcu olarak bulunan Mert Şükrü Çoban yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kafasından darbe alan Karaca ile hafif yaralanan Çoban, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışmasının ardından motosiklet çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

