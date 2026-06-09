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Polisten kaçan şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı!

İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan hırsız, polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Polisten kaçan şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimlik kontrolü sırasında Ali Çolakoğlu kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri onu takip etti. Çolakoğlu, 36 yaşında ve 7 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Polisten kaçan şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı! 1

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Üst araması yapıldı ve GBT sorgusu gerçekleştirildi. Hırsızlık suçlarından birçok kaydı olduğu görüldü.

Polis işlem yapmak isterken, Ali Çolakoğlu aniden kaçmaya başladı. Takip eden ekipler, jandarma yardımıyla onu yakaladı.

Polisin şüpheliyi yakalama anları kameraya yansıdı. Ali Çolakoğlu, “Gözünü seveyim, sen ‘Dur’ dedin durdum ağabey” diyerek tepki gösterdi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Polisten kaçan şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı! 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bursa İnegöl
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